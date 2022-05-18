Такое мнение высказал общественный активист и волонтер Юрий Касьянов в интервью изданию "Обозреватель".

Такими ошибками Касьянов называет ситуации на админгранице с оккупированным Крымом и в Чернобыльской зоне в первые дни полномасштабного вторжения.

"Например, на Чонгаре допустили проход российских войск. Там узкое место, можно было оборонять континентальную часть Украины очень долго, практически бесконечно. Тогда бы не произошла трагедия в Мариуполе, когда наши люди оказались отрезанными от всей Украины и сейчас яростно сопротивляются", — объяснил эксперт.

На киевском направлении не было вовремя проведено развертывание украинских войск, потому что командование до последнего успокаивало себя, что войны не будет.

"Мы пустили врага через Чернобыльскую зону, хотя там тоже одна дорога и можно было разгромить все колонны, не пустить их под Киев", — рассказал Касьянов.

Эксперт прогнозирует, что Украина выиграет войну с Россией, выйдет на госграницу с ней, а "при необходимости - и перейдет ее".

"Сейчас уже никто не церемонится с врагом. Если надо, будем бить врага на его территории", - подчеркнул Касьянов.

Напомним, в британской разведке выдали новые детали о сорванных планах россии.

Как писала Politeka, враг ведет наступление сразу в пяти направлениях.

Также Politeka писала, что оккупанты после провала изменили тактику, в чем она заключается.