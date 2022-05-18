Такое мнение высказал общественный активист и волонтер Юрий Касьянов в интервью изданию "Обозреватель".

Такими ошибками Касьянов называет ситуации на админгранице с оккупированным Крымом и в Чернобыльской зоне в первые дни полномасштабного вторжения.

"Например, на Чонгаре допустили проход российских войск. Там узкое место, можно было оборонять континентальную часть Украины очень долго, практически бесконечно. Тогда бы не произошла трагедия в Мариуполе, когда наши люди оказались отрезанными от всей Украины и сейчас яростно сопротивляются", — объяснил эксперт.

На киевском направлении не было вовремя проведено развертывание украинских войск, потому что командование до последнего успокаивало себя, что войны не будет.

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"Мы пустили врага через Чернобыльскую зону, хотя там тоже одна дорога и можно было разгромить все колонны, не пустить их под Киев", — рассказал Касьянов.

Эксперт прогнозирует, что Украина выиграет войну с Россией, выйдет на госграницу с ней, а "при необходимости - и перейдет ее".

война, ВСУ

"Сейчас уже никто не церемонится с врагом. Если надо, будем бить врага на его территории", - подчеркнул Касьянов.

Напомним, в британской разведке выдали новые детали о сорванных планах россии.

Как писала Politeka, враг ведет наступление сразу в пяти направлениях.

Также Politeka писала, что оккупанты после провала изменили тактику, в чем она заключается.