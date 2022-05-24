Российские спецслужбы, используя украинских детей получали информацию об объектах военной и критической инфраструктуры на территории разных населенных пунктов Украины. Как оказалось, для этого они использовали онлайн-игру. Об этом сообщили в СБУ.

Так, суть игры состояла в том, что ее участники должны были искать так называемые коробки с виртуальными призами, которые потом можно было обменять на электронные деньги. При прохождении маршрута дети делали фото местности, блокпостов и военных объектов.

"При этом доступ к администрированию этого приложения имеет подконтрольная спецслужбам России ИТ-компания, которая зарегистрирована в одной из европейских стран и занимается распространением интерактивных платформ. Таким образом, враг "в темную", то есть без их ведома, использовал украинских детей для сбора информации о расположении стратегически важных объектов", - рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Так, в Кировоградской области были задержаны два игрока-подростка, которые снимали на камеру телефонов блокпосты, элеваторы и транспортные пути.

"СБУ осуществляет комплексные меры по блокированию враждебного вмешательства в электронные системы официальных мобильных приложений и привлечению к ответственности виновных лиц", - подытожил Дехтяренко.

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