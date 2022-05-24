Однако актер отметил, что среди его коллег, которые ранее жили и снимались в РФ, есть и те, кто приятно удивил его.

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк признался, в ком из коллег разочаровался после начала войны. Кроме того, артист также рассказал в интервью для программы "Зірковий шлях", что среди актеров есть и те, кто вызвал в нем уважение.

Тарас Цымбалюк выделил актера родом из Киева Михаила Пшеничного, который последние годы с женой популярной актрисой Любавой Грешновой жили в Москве. Сейчас супруги активно занимаются волонтерством и рассказывают в сети правду о преступной войне.

Также он восхитился коллегой-киевлянкой Екатериной Кузнецовой – звездой российского сериала "Кухня". Сейчас артистка помогает украинским беженцам заграницей.

"У меня к Михаилу Пшеничному выросло такое уважение, что он начал волонтерить, называть вещи своими именами. Катя Кузнецова тоже. Есть люди, которые прям адекватные. А те, кто молчат, и они при этом из Украины – это удар ниже пояса", – заявил Тарас Цымбалюк.

Из всех знаменитостей-коллаборантов он выделил певицу Регину Тодоренко, чье поведение возмутило актера. При этом актер отметил, что его разочаровала не только певица, а все украинцы в россии, принявшие равнодушную позицию.

"Разочаровали все. Всякие Регины Тодоренко и другие. Просто люди молчат, у них все классно, а родную Одессу бомбят регулярно. У тебя же все прекрасно. Странно. Очень странно", – высказался Тарас Цымбалюк.

Напомним, что Цымбалюк засветил кадры со съемки финального сезона «Крепостной».

Как сообщала Politeka, Цымбалюк из "Крепостной" похвастался рельефами и раскрыл секрет отличной формы.

Также Politeka писала, что Цимбалюк из "Крепостной" раскрыл, почему украинские актеры поголовно играют в российском "мыле".