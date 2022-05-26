Ряд політичних сил Європи зараз з усіх намагаються "загнати" Україну за стіл переговорів з Кремлем, тим самим допомагаючи Росії.

Про це в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну розповів радник глави офісу президента Олексій Арестович. За його словами, зараз в Європі сформувався "пропутінський блок".

"Франція, Німеччина, Італія та Угорщина – за «мир» і переговори. Переговори з однієї простої причини: поступки Путіну", - заявив Арестович.

Він розповів, що така позиція деяких країн вже зараз негативно позначається на ситуації в Україні. Зокрема, на фронті склалася вкрай важка обстановка на Сході, де українські війська гостро потребують більш ефектного озброєння. За словами Арестовича, цієї проблеми можна було б уникнути, якби Німеччина не затягувала з поставками танків, БМП і гаубиць.

У той же час Арестович підкреслив, що Україна не піде ні на які поступки.

"Ми готові протистояти поодинці. Ми не те, що не зламаємося, а мови не може бути ні про які поступки. Ми будемо боротися, поки ми можемо боротися - до останнього солдата, щоб звільнити свою територію. Нагадую, що навіть без західної допомоги ми звільнили 4,5 області", - заявив радник глави ОП.

Варто також відзначити, що Італія, Угорщина і Кіпр,за даними Reuters, підтримали внесення в проект підсумкової заяви засідання ЄС 30-31 травня пункт про необхідність мирних переговорів між Україною і Росією.

Нагадаємо, Арестович вилаявся на західних "миротворців".

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