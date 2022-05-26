У російських окупантів є певна перевага на фронті, яка зараз дозволяє їм продавлювати оборону ЗСУ.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав журналіст Юрій Бутусов. Він розповів, що зараз окупанти намагаються наступати на Бахмутському напрямку – вони продавлюють оборону ЗСУ в смузі від сіл Клинове південніше Бахмута до села Берестове північніше Бахмута.

І хоча російські військові не змогли закріпитися на трасі Бахмут-Лисичанськ, вона продовжує прострілюватися зі стрілецької зброї в районі села Нагірне. Як уточнив Бутусов, в цьому районі ведуться важкі бої. Як противник, так і ЗСУ несуть там значні втрати

Бутусов також повідомив, що ворог зміг просунутися в районі Покровського і Клинового під Бахмутом, а також увійшов в Лиман.

"Російські війська вільно маневрують по фронту і мають можливість стягувати війська з інших не атакованих ними ділянок, щоб концентрувати сили на ділянках, де вони хочуть отримати просування. Противник теж втомився і вже не застосовує атаки великими силами, намагається вирішити тактичні завдання концентрацією артилерійських і авіаційних ударів", - підкреслив Бутусов.

За його словами, у окупантів є певна перевага, яка і допомагає військам ворога просуватися.

"Основна причина просування противника-велика перевага в засобах ураження і в кількості боєприпасів", - пояснив журналіст.

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