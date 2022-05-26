В Сети уже появились кадры лесного пожара – над деревьями поднимаются клубы густого дыма, среди крон можно заметить горение травяного настила и лесной подстилки.

🔥Алтайский край.



НУ ХІБА ЦЕ НЕ КРАСА? pic.twitter.com/Lo2QlQTO53 — Mira Miroslava. (@MiraMiraslava) May 25, 2022

На сайте местной администрации опубликована информация об угрозе двум населенным пунктам – селам Гилевка и Светлое. Жителей предупредили о возможной эвакуации.

Напомним, ранее сообщалось о масштабнейших пожарах в Красноярском крае. В результате пострадали десятки населенных пунктов, сгорели сотни домов. При этом тушить пожары было некому и нечем, как сообщали местные жители – авиация и мужчины сейчас находятся на территории Украины.

Красноярский край, горят леса и дома. Но все ушли на фронт, завоевывать чужие земли. Зачем нам наша земля, наша тайга, наша Сибирь, если Путин одержим идеей мести Украине и хочет ее покорить? С Россией уже можно не воевать, она сама себя уничтожит!pic.twitter.com/DNxZU8bo5d — Геннадий Гудков (@gudkov_g) May 8, 2022

«Красноярский край, горят леса и дома. Но все ушли на фронт, завоевывать чужие земли. Зачем нам наша земля, наша тайга, наша Сибирь, если Путин одержим идеей мести Украине и хочет ее покорить? С Россией уже можно не воевать, она сама себя уничтожит!», - писали люди в соцсетях, публикуя кадры пожара.

Также Politeka сообщала, что в Красноярском крае рф выгорают дотла целые села.

Также Politeka.net сообщала, что в Подмосковье полыхает огромный пожар: улицы затянуло дымом, кадры и подробности.