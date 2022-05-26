В Сети уже появились кадры лесного пожара – над деревьями поднимаются клубы густого дыма, среди крон можно заметить горение травяного настила и лесной подстилки.
На сайте местной администрации опубликована информация об угрозе двум населенным пунктам – селам Гилевка и Светлое. Жителей предупредили о возможной эвакуации.
Напомним, ранее сообщалось о масштабнейших пожарах в Красноярском крае. В результате пострадали десятки населенных пунктов, сгорели сотни домов. При этом тушить пожары было некому и нечем, как сообщали местные жители – авиация и мужчины сейчас находятся на территории Украины.
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«Красноярский край, горят леса и дома. Но все ушли на фронт, завоевывать чужие земли. Зачем нам наша земля, наша тайга, наша Сибирь, если Путин одержим идеей мести Украине и хочет ее покорить? С Россией уже можно не воевать, она сама себя уничтожит!», - писали люди в соцсетях, публикуя кадры пожара.
Также Politeka сообщала, что в Красноярском крае рф выгорают дотла целые села.
Также Politeka.net сообщала, что в Подмосковье полыхает огромный пожар: улицы затянуло дымом, кадры и подробности.