Правоохранители Винницкой области разыскивают пропавшую женщину с тремя детьми в возрасте 3, 4 и 5 лет.
Об этом говорится на Facebook-странице полиции Винницкой области.
Накануне, 28 мая, около 14 часов она забрала детей из Винницкой областной инфекционной больницы, где они находились на стационарном лечении, на прогулку и не вернулась.
По словам правоохранителей, сообщение о пропаже 29-летней жительницы Хмельницкого района с детьми поступило в полицию 28 мая в 18 часов.
Если кому-то из граждан известна любая информация о местонахождении женщины и ее детей, просьба сообщить в полицию по телефонам: (0432) 59-49-00, (097) 817-52-97 или 102.
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