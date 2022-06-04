По всей россии продолжается череда поджогов и пожаров: в этот раз горели отделение Росгвардии и автобаза областной думы.

В городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края рф подожгли здание, в котором находилось отделение Росгвардии. Как сообщают российские СМИ, в поджоге отделения подозревают местного жителя - 50-летнего Владимира Золотарева. Его якобы быстро задержали и доставили к следователям. "По предварительным данным, мужчина попытался зайти с пластиковой канистрой с горючей жидкостью в здание на Пионерской улице, но дверь оказалась закрыта. Тогда он поставил канистру у двери и поджег ее, в результате чего на крыльце произошёл пожар", - сообщает канал Baza.

Также сообщалось о масштабных пожарах в Красноярском крае рф, в результате которого сгорели сотни жилых домов.

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