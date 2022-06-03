Как сообщают СМИ, справиться с пожаром пока не могут. Площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров.
По данным очевидцев, часть людей, находившехся в момент возгорания в здании БЦ, вышли на крышу. О пострадавших и погибших пока не сообщается.
Судя по опубликованным в Сети кадрах, фасад здания выгорел уже почти полностью. Столб черного дыма виден издалека.
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Добавим, ранее стало известно о сильном пожаре в Набережных Челнах - там небо стало черным из-за пожара на складах резины и пластика.
Для ликвидации огненного ЧП пригнали даже пожарный поезд.
Также сообщалось о масштабных пожарах в Красноярском крае рф, в результате которого сгорели сотни жилых домов.
При этом тушить пожары было некому и нечем – авиация и мужчины сейчас участвуют в войне против Украины.
Кроме того, Politeka.net сообщала о крупном пожаре в Алтайском крае на территории Завьяловского заказника.