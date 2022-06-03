В Москве полыхает бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза». Пожару в московском БЦ присвоен максимальный уровень сложности.

Как сообщают СМИ, справиться с пожаром пока не могут. Площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров.

По данным очевидцев, часть людей, находившехся в момент возгорания в здании БЦ, вышли на крышу. О пострадавших и погибших пока не сообщается.

Судя по опубликованным в Сети кадрах, фасад здания выгорел уже почти полностью. Столб черного дыма виден издалека.

Добавим, ранее стало известно о сильном пожаре в Набережных Челнах - там небо стало черным из-за пожара на складах резины и пластика.

Для ликвидации огненного ЧП пригнали даже пожарный поезд.

Также сообщалось о масштабных пожарах в Красноярском крае рф, в результате которого сгорели сотни жилых домов.

При этом тушить пожары было некому и нечем – авиация и мужчины сейчас участвуют в войне против Украины.

Кроме того, Politeka.net сообщала о крупном пожаре в Алтайском крае на территории Завьяловского заказника.