О смертельной автокатастрофе сообщает издание Associated Press. Фургон, перевозивший актеров в аэропорт, слетел с дороги в городе Мулеге, штат Южная Калифорния. В результате авто перевернулось.
В аварии погибли два актера – Раймундо Гардуньо Крус и Хуан Франсиско Гонсалес Агилар. Еще двое актеров и четверо членов съемочной группы были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Сейчас их состояние оценивается как стабильное.
После трагедии компания Netflix объявила о приостановке съемочного процесса. В данный момент полиция выясняет обстоятельства случившегося. Причина автокатастрофы пока не раскрывается.
Коллеги актеров выражают свои соболезнования в связи с трагедией в социальных сетях. Друг Круса, актер Фернандо Бонилья рассказал, что его коллега перед трагедией жаловался на то, что водителей на съемках заставляли перерабатывать.
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