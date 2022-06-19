В США несколько актеров погибли во время съемок сериала «Избранный» от Netflix.

О смертельной автокатастрофе сообщает издание Associated Press. Фургон, перевозивший актеров в аэропорт, слетел с дороги в городе Мулеге, штат Южная Калифорния. В результате авто перевернулось.

В аварии погибли два актера – Раймундо Гардуньо Крус и Хуан Франсиско Гонсалес Агилар. Еще двое актеров и четверо членов съемочной группы были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Сейчас их состояние оценивается как стабильное.

После трагедии компания Netflix объявила о приостановке съемочного процесса. В данный момент полиция выясняет обстоятельства случившегося. Причина автокатастрофы пока не раскрывается.

Коллеги актеров выражают свои соболезнования в связи с трагедией в социальных сетях. Друг Круса, актер Фернандо Бонилья рассказал, что его коллега перед трагедией жаловался на то, что водителей на съемках заставляли перерабатывать.

Съемки сериала «Избранный» стартовали в 2019 году. Сериал повествует о 12-летнем мальчике, который осознал себя Иисусом Христом, вернувшимся на землю и обладающим библейскими силами для спасения человечества.

Напомним, небо стало черным из-за нового пожара в России, кадры.

Как сообщала Politeka, мужчина открыл стрельбу в больнице, известно о погибших.

Также Politeka писала, что новый взрыв в Чернобаевке, Арестович раскрыл подробности.