В Псковской области россии 25 июня на перегоне Лунево-Порхов сошел с рельсов грузовой поезд.

По данным местных СМИ, в составе были вагоны со взрывчатыми материалами.

Об этом, как сообщают российские медиа, заявили в пресс-службе главного управления МЧС россии по Псковской области.

Отмечается, что на скорости 70 км/ч в режиме выбега сработали тормоза и поезд остановился. При осмотре локомотивной бригадой выявлен сход 13 вагонов.

В то же время, по данным Telegram-канала “Псковская губерния” в составе были вагоны со взрывчатыми материалами, а место аварии было оцеплено военными, работали ФСБ и минеры.

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