Російські окупаційні війська просунулися на північ і південний схід від Бахмута в Донецькій області.

Водночас ворог провалив спроби пройти на південний схід від Ізюма в бік Слов'янська. Про це повідомляється в останньому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики констатують, що окупанти поступово просувалися на схід від Бахмута. Йдеться про невстановлені підрозділи 5-ї загальновійськової армії рф, які вели бої в районі Покровського і Пилипчатине в межах 15 км на північний схід від міста.

Також повідомляється, що окупанти просунулися на один кілометр в районі селища Роти і села Вершини, розташованих в 10 км на південний схід від Бахмута. У "ДНР" заявили, що нібито "взяли під контроль" село Кодема в 15 км від Бахмута.

Згідно з даними експертів ISW, загарбники провели серію невдалих штурмових операцій на північ від Донецька. Вони також вели бої в районі Ясинуватої, Костянтинівки, Василівки, Ню-Йорка, Мар'їнки та Кам'янки, але не досягли успіхів у цих районах.

Уздовж Південної осі війська рф зосередилися на захисті окупованих рубежів і проведенні локальних атак з метою повернути втрачені позиції.

Нагадаємо, окупанти запустили ракету критично низько над українською АЕС.

Як повідомляла Politeka, в ОП різко висловилися про вступ України до НАТО та нову стратегію Альянсу.

Також Politeka писала, що у Генштабі попередили про місця наступу та концентрації сил окупантів.