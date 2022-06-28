Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Кроме того украинские воины успешно отбили штурмовые действия противника в направлении Довгаловка – Залиман. Оккупанты отошли.

На Славянском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Долгенькое – Долина и создает условия для наступления на Славянск.

авиация ВСУ, истребитель

Попытку вражеского наступления в направлении Долгенькое – Долина наши защитники решительно остановили и отбросили врага назад.

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На Лисичанском направлении оккупанты, кроме применения минометов и ствольной артиллерии, нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Николаевка и Яковлевка.

Враг ведет штурмовые действия в направлении Волчеяровка – южная окраина Лисичанского НПЗ, боевые действия продолжаются.

Также сообщается, что противник не оставляет надежды взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск. С целью разоблачения огневых позиций наших подразделений провел разведку боем в направлении Николаевка - Спорное, в дальнейшем - вел наступление. Украинские воины успешно подавили все эти попытки и заставили врага отойти.

руины, улица, Лисичанск, Луганская область

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии районы Константиновки, Белогоровки, Выемки, Покровского, Бахмута и Соледара. Также враг проводит штурмовые действия в направлении Мироновка - Углегорская ТЭС, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел, продолжает обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии.

Воины ВСУ отбили штурм в направлении Егоровка-Павловка. Враг с потерями отошел.

Напомним, увеличилось число жертв ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заверил, что оккупанты получат мощную ответ.

Также сообщалось, что оккупанты обстреляли людей, которые набирали воду - много жертв.