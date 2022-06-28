Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Ночью и утром, 28 июня, Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Информация о пострадавших и последствиях уточняется.
Также ночью 28 июня обстрелам подвергся город Очаков на Николаевщине. Российские оккупанты попали по территории городского рынка, по зданию Дворца культуры, в частный сектор, а также в два жилых здания (прямое попадание).
В результате удара по Очакову три человека погибли, из них один ребенок, еще шестеро ранены. Среди раненых также есть дети, трехмесячный малыш в коме. В результате атаки в некоторых районах отсутствует водо-, газо -, энергоснабжение и интернет.
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Накануне российские оккупационные войска совершили очередной обстрел Николаева из РСЗО «Ураган» кассетными боеприпасами. Поражены частные дворы и дома, автомобиль. Кассетные боеприпасы легли и возле остановки общественного транспорта.
Оккупанты также продолжают обстреливать села по линии разграничения. По предварительной информации есть поврежденная, кое-где разрушенная инфраструктура и жилые дома.
Напомним, увеличилось число жертв ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге.
Как соощала Politeka, оккупанты обстреляли людей, которые набирали воду - много жертв.
Также Politeka писала, что британская разведка разоблачила неудачу россии на фоне массовых ракетных ударов.