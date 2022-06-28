Українські війська продовжують зміцнювати свої позиції на висоті в місті Лисичанськ після відступу від Сєвєродонецька.

Свіжі дані британських розвідників оприлюднило Міністерство оборони Великобританії на офіційній Twitter-сторінці 28 червня.

Повідомляється. що українські сили продовжують порушувати контроль російських окупантів, завдаючи успішних ударів глибоко в тилу росії.

Британські розвідники відзначають, що протягом 24-26 червня рф завдала надзвичайно інтенсивних хвиль ударів по Україні з використанням ракет великої дальності. Ці ракети були випущені як з білоруського, так і з російського повітряного простору.

"Ця зброя була розроблена для поразки цілей, що мають стратегічне значення, але росія продовжує витрачати їх у великій кількості для отримання тактичної переваги. Подібним чином вона виставила основні елементи шести різних армій, але досягла лише тактичного успіху під Сєвєродонецьком. Російські збройні сили дедалі більше виснажуються", — повідомляють експерти.

Нагадаємо, найбільш руйнівною атакою окупантів 27 червня став ракетний удар по ТРЦ в Кременчуці. Наразі підтверджено загибель 18 мирних жителів, ще 59 людей звернулися за медичною допомогою.

Нагадаємо, збільшилася кількість жертв ракетного удара по ТРЦ в Кременчуці.

Як повідомляла Politeka, окупанти обстріляли людей, які набирали воду - багато жертв.

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