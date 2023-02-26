Враг выпустил снаряды по городам Авдеевка, Курахово, Бахмут, Константиновка, Времен Яр, Красногоровка, Дружковка, Краматорск, пгт Большая Новоселка, Очеретино, селах Карловка, Северное, Ласточкино, Тоненькое, Красногоровка, сообщает Главное управление Национального поля .
Оккупанты вели огонь из авиации, ракетных систем, РСЗО «Град», артиллерии, танков.
Разрушены и повреждены 23 гражданских объекта – 18 жилых домов, админздания, горсовет, школа, амбулатория.
Девять получила Авдеевка. Враг бил по городу из авиации, «Градов» и артиллерии. Повреждена инфраструктура, травмирован местный житель.
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Из авиации враг также ударил по Краматорску, попали в 11 частных домов и амбулаторию, ранен.
В результате артиллерийских обстрелов погибли и травмированы в Бахмуте.
Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Эвакуированы еще 82 человека, с начала обязательной эвакуации – более 44 810 человек, среди них 6165 – дети, 2265 – люди с инвалидностью.
Напомним, во вражеский обстрел попали три района Харьковщины: что известно о пострадавших.
Кроме того, стали известны подробности прорыва ТЭЦ в Херсоне в результате обстрелов.
Также Politeka.net писала, на каких направлениях сейчас враг сосредотачивает усилия для наступления.