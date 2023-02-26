В течение суток под обстрелами находились 15 населенных пунктов Донецкой области.

Враг выпустил снаряды по городам Авдеевка, Курахово, Бахмут, Константиновка, Времен Яр, Красногоровка, Дружковка, Краматорск, пгт Большая Новоселка, Очеретино, селах Карловка, Северное, Ласточкино, Тоненькое, Красногоровка, сообщает Главное управление Национального поля .

Оккупанты вели огонь из авиации, ракетных систем, РСЗО «Град», артиллерии, танков.

Разрушены и повреждены 23 гражданских объекта – 18 жилых домов, админздания, горсовет, школа, амбулатория.

Девять получила Авдеевка. Враг бил по городу из авиации, «Градов» и артиллерии. Повреждена инфраструктура, травмирован местный житель.

Из авиации враг также ударил по Краматорску, попали в 11 частных домов и амбулаторию, ранен.

В результате артиллерийских обстрелов погибли и травмированы в Бахмуте.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Эвакуированы еще 82 человека, с начала обязательной эвакуации – более 44 810 человек, среди них 6165 – дети, 2265 – люди с инвалидностью.

Напомним, во вражеский обстрел попали три района Харьковщины: что известно о пострадавших.

Кроме того, стали известны подробности прорыва ТЭЦ в Херсоне в результате обстрелов.

Также Politeka.net писала, на каких направлениях сейчас враг сосредотачивает усилия для наступления.