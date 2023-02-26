Враг в течение суток обстреливал приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.

Враг обстреливал приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки в результате обстрелов Купянска повреждены по меньшей мере 4 частных жилых дома, разрушены хозяйственные постройки.

Из-за сильного стресса пострадала 82-летняя женщина, она получила помощь на месте.

В пгт Купянск-Узловой обстрелами повреждены 5-этажные жилые дома.

Около 20:00 из артиллерии обстреляно с. Моначиновка Купянского района. К счастью, без пострадавших.

В области идет гуманитарное разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 46 взрывоопасных предметов.

"На линии столкновения наши защитники надежно удерживают позиции и ведут бои с российскими оккупантами. Поддерживаем ВСУ и работаем дальше на нашу Победу!", - сообщил Синегубов.

Ранее сообщалось, что Российская федерация уже больше года продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины.

Как сообщает Генштаб ВСУ, основные усилия враг сейчас сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Также отмечается, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

Генштаб ВСУ также обращает внимание, что в целях восполнения масштабных потерь в живой силе, враг продолжает скрытую мобилизацию в России.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия вновь изменила свой подход в войне - начался новый этап.

Кроме того, стали известны подробности прорыва ТЭЦ в Херсоне в результате обстрелов.

Также Politeka.net писала, на каких направлениях сейчас враг сосредотачивает усилия для наступления.