Как пишет Politeka.net, в Кишиневе проходят антиправительственные протесты, которые организовала пророссийская партия "Шор". Митингующие устраивают потасовки с полицией, которые были свезены в столицу Молдовы. Об этом сообщает военный эксперт Александр Коваленко в своем телеграмм-канале.

"Топтались на изображениях Майи Санду, устраивали потасовки с полицией... Весьма характерный типаж "шоровцев", свезённых в Кишинёв... Прямо эхо из 2014-го", - отметил Коваленко.

Также специалист добавил, что возможно, в ближайшие недели буду задействованы силовые ресурсы для смены законной власти Молдовы. В таком случае основную роль в данном сценарии может сыграть Приднестровье.

"Если, кто-то посчитал, что ситуация с угрозами для суверенитета Молдовы улучшилась, то он ошибался, напряжённость только возрастает. Особенно если обратить внимание на характер ретрансляций на молдавскую и приднестровскую тему в российском сером и открытом информационном сегменте", - добавил специалист.

Украинцы в комментариях отреагировали на протесты в Молдове:

"Не соглашусь. это наш антимайдан, причем 2004 года, даже не 2014";

"И как всегда - старики и люди с печатью злоупотребления веществами на лице :)

Ничего это русне не даст без общих границ с РФ. А в Приднестровье там на измене сидят, заучивают порядок сдачи в плен";

"К сожалению, на чужих ошибках Молдова не захотела учиться. Скоро они очень об этом пожалеют".

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