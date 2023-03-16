В Киевской области вспыхнул большой пожар.
Прямо сейчас в Борисполе горит АЗС. Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают киевские паблики.
По словам очевидцев, пожар вспыхнул около шести часов утра. На кадрах, появившихся в Сети, можно увидеть, что пожар серьезный – огонь и черный дым виден издалека.
На место уже прибыли пожарные спасатели.
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О причинах ЧП и пострадавших пока неизвестно.
Напомним, ранее сообщалось о мощном пожаре на Подоле в Киеве.
Там загорелся склад лакокрасочных материалов.
Также Politeka.net писала о страшном ДТП в Оболонском районе города. Там погиб 27-летний мотоциклист.
Удар был такой силы, что тело парня пролетело несколько десятков метров.
Кроме того, Politeka.net писала об аварии, которая произошла под Киевом – авто влетело в людей.