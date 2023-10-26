Об этом он рассказал в своем блоге.

«Авдеевка. Ситуация довольно напряженная. После того, как враг пошел в активные боевые действия, штурмовые. Вижу, очень много вопросов возникает, почему именно Авдеевка, почему сейчас, почему так. Во-первых, сейчас – это было предсказуемо. Я об этом говорил еще с конца августа, что враг активизирует боевые действия на Востоке, это было очевидно», – отмечает Александр Мусиенко.

Как он объясняет, это именно Авдеевка потому, что у противника были определенные исходные позиции, которые он завоевал в этом году и в прошлом. Попутно эксперт напоминает, что в марте этого года было сообщение о том, что российские войска намерены окружить Авдеевку, в августе были подобные сообщения. То есть, констатирует он, оккупанты получили северный и южный фланги, откуда, по замыслу российского командования, как им кажется, лучше развивать наступательные действия.

«Однако они не учли, что такую ситуацию развития просчитывало украинское командование и готовило оборонительные рубежи. Как следствие мы видим, что российские войска полезли в это наступление, несут огромные потери. И с точки зрения ослабления врага, с точки зрения его изнурения, с точки зрения уничтожения его техники, сил, средств, перемалывания живой силы, наша группировка войск, которая находится в Авдеевке и на подступах, выполняет работу на отлично. Это очень мощно и эффектно», - объясняет Александр Мусиенко.

Конечно, добавляет он, есть риски и для наших сил, потому что враг не прекращает наступательные действия, но наше командование это учтет и примет соответствующие решения. В то же время эксперт отмечает, что ситуация для врага довольно критическая с точки зрения потерь, только это не обязательно означает, что потери как-то изменят планы врага.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что сегодня Китай усугубляет противостояние с Западом, но этот конфликт можно разрешить, отдав россию под сферу влияния Пекина.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, как ВСУ переигрывают россиян благодаря ATACMS.