Об этом он рассказал на своем канале.

По словам эксперта, здесь действительно очень интересный момент, потому что угрозы есть, риски высоки, но стоит напомнить, что они высоки уже больше года. В частности, отмечает он, договоренность о поставках этих ракет между россией и Ираном была достигнута осенью 2022 года.

«Тогда об этом предупредили западные СМИ, тогда об этом предупреждали и украинские власти, и украинская разведка делала подобные заявления, что такие риски есть. Но что-то повлияло на то, что Иран до сих пор эти ракеты не передал. То есть что-то заставляет их медлить. Они не действуют так быстро, как Северная Корея, все же КНДР действует здесь быстрее, это нужно признать», – рассуждает Александр Мусиенко.

По мнению эксперта, возможно, это потому, что Иран не хочет окончательно закрывать даже крошечную щель, которая еще осталась к диалогу с США. Попутно он напоминает, что в США даже есть должность уполномоченного по вопросам иранского соглашения, это соглашение, которое должно было отменить санкции против Ирана в обмен на отказ от ядерной программы, и эта должность действующая, то есть щель до каких-то переговоров сохраняется.

«Там есть о чем говорить, иранцы готовы говорить, торговаться. В этом смысле действительно большое пространство для переговоров, для маневра, потому что сейчас же можно потеснить россию с рынков, россия уходит с европейских рынков окончательно, газ, нефть», - объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Томенко объяснил, что внутренние враги – это такая же угроза, как внешние, поэтому в этом году Украина должна побороть коррупцию.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, на каких направлениях будут наступать войска россии.





