Российские захватчики продолжают жестоко обстреливать Харьков и область – есть пострадавшие и погибшая.

Согласно официальным данным, в результате серии обстрелов из разного вида вооружения по трем районам города — С-300, БПЛА, УМБП Д-30 — повреждены частные, многоквартирные дома, учебное заведение, гражданские автомобили.

«Пострадали 22 человека в течение суток», - рассказали в Харьковской ОВА.

Пылает и Волчанск – в результате очередного обстрела погибла 79-летняя женщина, ранения получили два человека.

Также сообщается, что на Харьковском направлении подразделения наших войск отбили 11 атак противника. На Купянском направлении враг совершил 16 атак на позиции наших войск.

Жестокие бои продолжаются.

Напомним, что 14 мая оккупанты посреди белого дня нанесли 7 авиаударов по жилому сектору Харькова.

«Количество пострадавших возросло до 18. Ранения получила 12-летняя девочка — она в среднем состоянии. А также 61-летняя женщина и 73-летний мужчина в легком», - сообщали в ОВА ранее.

Повреждены гражданские автомобили и гаражи, не менее 20 жилых и нежилых зданий, среди которых торговый центр, учебное заведение, магазины и т.д. Выбиты окна на входе одной из станций метро.

Добавим, на отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска подразделения украинских военных переместились на более выгодные позиции для сохранения жизни личного состава, сообщили в Генштабе.

«Бои продолжаются. Украинские подразделения не дают российским оккупантам закрепиться. Проводятся контратакирующие действия, враг под постоянным огневым контролем артиллерии и подразделений БПЛА Сил обороны», — говорится в сообщении.

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