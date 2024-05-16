В Харьковской области продолжается эвакуация населения, пишет Politeka.net.

Эвакуационные экипажи работают под постоянными артиллерийскими, ракетными и бомбовыми обстрелами.

Согласно данным полиции Харьковской области, в течение суток российские военные применяли против мирного населения Харьковщины РСЗО, ракеты, авиацию, артиллерию, беспилотники и минометы. В результате вражеских обстрелов ранены гражданские люди.

Как сообщили в Харьковской ОВА в новой сводке, с начала суток на Харьковском направлении подразделения наших войск успешно отразили четыре атаки противника на направлениях Пыльная – Липцы, Лукьянцы – Слобожанское, Пыльная – Слобожанское, Муром – Старица.

На Купянском направлении украинские подразделения отбили 20 атак противника.

В то же время, боевые действия еще продолжаются на направлениях Кисловка – Ивановка, Котляровка – Песчаное, Куземовка – Стельмаховка, Ковалевка – Новоегоровка.

«В отдельных районах, в результате интенсивного огневого воздействия противника, наши подразделения перегруппировались на более выгодные позиции», - говорится в сообщении.

Отметим, что от новых взрывов содрогался Харьков. Из-за нового ракетного обстрела повреждено 5-этажное здание, 8 автомобилей, многие окна выбиты. Ранены двое мужчин 20 и 40 лет.

В свою очередь, военный корреспондент Богдан Мирошников сообщает, что темпы продвижения врага на Харьковщине начали тормозиться.

«Но не надо радоваться, потому что это делается очень большой ценой. Мы также несем потери. Хотя они и близко не соразмерны с врагом, мы теряем лучших. Враг продолжает нон-стопом поливать позиции наших воинов из всех видов оружия. Видно, они очень долго и тщательно готовились», - подчеркнул корреспондент.

По его словам, начинается "игра резервами" и победу получит тот, кто умеет ими лучше распоряжаться, а не у кого их больше.

Добавим, согласно данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Россия продвинулась не более чем на 8 км от границы на Харьковщине.

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