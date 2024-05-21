В результате новых ударов со стороны российских захватчиков минувшей ночью есть пострадавшие.

Оккупанты ночью атаковали Харьков, пишет Politeka.net. Удары российские захватчики совершали беспилотниками.

«В результате ударов вражескими беспилотниками по Харькову оказали помощь трем пострадавшим. У всех – острая реакция на стресс», – сообщали в Харьковской ОВА.

В результате атаки вспыхнули частные дома, гаражи.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших выросло до четырех.

«Также оказана медицинская помощь на месте», – рассказали в ОВА.

Взрывы также звучали в Одессе. Об опасности в Воздушных силах ВС Украины также предупреждали жителей Кировоградской области.

В Сети также появились кадры из Харькова после атаки. На них можно увидеть горящие дома и большую яму на пешеходной дорожке.

Добавим, согласно данным Харьковской ОВА, четыре человека остаются в крайне тяжелом состоянии после обстрела с. Черкасская Лозовая. Пациенты находятся в реанимации на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

Некоторым из них планируется повторные операции.

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