Оккупанты ночью атаковали Харьков, пишет Politeka.net. Удары российские захватчики совершали беспилотниками.

«В результате ударов вражескими беспилотниками по Харькову оказали помощь трем пострадавшим. У всех – острая реакция на стресс», – сообщали в Харьковской ОВА.

В результате атаки вспыхнули частные дома, гаражи.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших выросло до четырех.

«Также оказана медицинская помощь на месте», – рассказали в ОВА.

Взрывы также звучали в Одессе. Об опасности в Воздушных силах ВС Украины также предупреждали жителей Кировоградской области.

В Сети также появились кадры из Харькова после атаки. На них можно увидеть горящие дома и большую яму на пешеходной дорожке.

Добавим, согласно данным Харьковской ОВА, четыре человека остаются в крайне тяжелом состоянии после обстрела с. Черкасская Лозовая. Пациенты находятся в реанимации на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

Некоторым из них планируется повторные операции.

Последние новости Украины:

Объявлена ​​эвакуация: названа еще одна область, на которую будут наступать россияне.

Ужасный удар по популярной базе отдыха: количество жертв увеличилось.

Путин допустил новую ошибку: ситуация на фронте вот-вот изменится.