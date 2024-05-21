Оккупанты ночью атаковали Харьков, пишет Politeka.net. Удары российские захватчики совершали беспилотниками.
«В результате ударов вражескими беспилотниками по Харькову оказали помощь трем пострадавшим. У всех – острая реакция на стресс», – сообщали в Харьковской ОВА.
В результате атаки вспыхнули частные дома, гаражи.
Впоследствии стало известно, что количество пострадавших выросло до четырех.
«Также оказана медицинская помощь на месте», – рассказали в ОВА.
Взрывы также звучали в Одессе. Об опасности в Воздушных силах ВС Украины также предупреждали жителей Кировоградской области.
В Сети также появились кадры из Харькова после атаки. На них можно увидеть горящие дома и большую яму на пешеходной дорожке.
Добавим, согласно данным Харьковской ОВА, четыре человека остаются в крайне тяжелом состоянии после обстрела с. Черкасская Лозовая. Пациенты находятся в реанимации на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.
Некоторым из них планируется повторные операции.
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