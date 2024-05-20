Фрагменти тіла людини були виявлені у с. Черкаська Лозова на Харківщині, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА.

Дані встановлюються.

«Кількість загиблих внаслідок удару окупантів по базі відпочинку збільшилася до семи людей. Постраждали - 28 осіб», - повідомили в ОВА.

Нагадаємо, сьогодні, 20 травня у Харківській області оголошено День жалоби.

«Окупанти внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 людей. Серед загиблих — вагітна жінка. Вічна пам‘ять всім безневинним жертвам цієї війни», - йшлося раніше у повідомленні.

На жаль, тепер стало відомо, що ці обстріли забрали життя 12 людей.

Росіяни здійснили ракетний удар 9М723 ОТРК «Іскандер» по селищу Черкаська Лозова по базі відпочинку вдень 19 травня.

Серед загиблих – вагітна жінка. А серед поранених – 8-річна дитина, поліцейські та фельдшер.

Зруйнована база відпочинку, пошкоджене службова автівка поліції та автомобіль швидкої допомоги, цивільні автомобілі, житлові будинки.

«Ворогом був завданий удар, попередньо ракетою «Іскандер-М», по базі відпочинку, розташованій на території водосховища, де були на той час мирні мешканці міста. Загалом з 2022 року жодного військового об’єкту на цьому місці не було», - повідомляв начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

За деякий час окупанти здійнсили другий удар також ракетою «Іскандер». Під час другого удару також постраждали як цивільні мешканці, які перебували на території бази, так і працівники невідкладної допомоги і поліцейські, які прибули на виклик.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими відкрито кримінальне провадження.

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