В результате нового ракетного удара есть погибшие, а среди раненых – 10-летний ребенок.

О новом преступлении оккупантов против мирного населения Украины сообщили в Донецкой областной прокуратуре, пишет Politeka.net.

По данным следствия, 21 мая в 23:00 российские войска нанесли ракетный удар по пригороду Покровска.

Попадение произошло во дворе частного дома, где жила семья. Телесные повреждения, не совместимые с жизнью, получили 52-летний мужчина и его жена 46 лет. Десятилетний сын супругов получил минно-взрывную травму.

Кроме того, из-за взрыва травмирован 24-летний житель соседнего дома.

«Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь», - рассказали в прокуратуре.

Взрывом повреждены три домохозяйства и газопровод.

«Предварительно, российские оккупанты применили для атаки ракету «Искандер», – сообщили в прокуратуре.

Добавим, в ночь на 22 мая Воздушными силами ВС Украины были уничтожены 24 беспилотника врага.

Пуски дронов осуществлялись из районов Приморско-Ахтарск, Курск – РФ и территории временно оккупированного Крыма.

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