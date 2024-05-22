О новом преступлении оккупантов против мирного населения Украины сообщили в Донецкой областной прокуратуре, пишет Politeka.net.
По данным следствия, 21 мая в 23:00 российские войска нанесли ракетный удар по пригороду Покровска.
Попадение произошло во дворе частного дома, где жила семья. Телесные повреждения, не совместимые с жизнью, получили 52-летний мужчина и его жена 46 лет. Десятилетний сын супругов получил минно-взрывную травму.
Кроме того, из-за взрыва травмирован 24-летний житель соседнего дома.
«Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь», - рассказали в прокуратуре.
Взрывом повреждены три домохозяйства и газопровод.
«Предварительно, российские оккупанты применили для атаки ракету «Искандер», – сообщили в прокуратуре.
Добавим, в ночь на 22 мая Воздушными силами ВС Украины были уничтожены 24 беспилотника врага.
Пуски дронов осуществлялись из районов Приморско-Ахтарск, Курск – РФ и территории временно оккупированного Крыма.
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