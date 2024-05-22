Під атакою російських окупантів опинилися міста Шостка і Конотоп, пише Politeka.net з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Наразі на місцях "прильотів" працюють всі необхідні служби. В Сумській МВА повідомили, що із зв’язку із ворожою атакою місто Суми не отримує електроенергію.

Наразі тривають роботи з відновлення енергопостачання.

Додамо, про вибухи також повідомляли мешканці Полтавської області.

Нагадаємо, що сьогодні вранці та ввечері по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень для населення та промисловості, повідомляли в Укренерго. Обмеження застосовуватимуть з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00.

Також в «Укренерго» наголосили, що літня спека значно збільшить рівень споживання електроенергії в Україні, а відтак – зросте ризик частішого застосування графіків відключень.

Так, буде спостерігатися мінімум потужності, яку дають атомні станції. Це пов’язано з плановими і невідворотними ремонтами на АЕС, яких технологічно не можна уникнути.

Також влітку буде менше водних ресурсів, які використовують гідроелектростанції. Крім того, діє фактор який дуже важко прогнозувати – це нові обстріли.

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