Під атакою російських окупантів опинилися міста Шостка і Конотоп, пише Politeka.net з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
Наразі на місцях "прильотів" працюють всі необхідні служби. В Сумській МВА повідомили, що із зв’язку із ворожою атакою місто Суми не отримує електроенергію.
Наразі тривають роботи з відновлення енергопостачання.
Додамо, про вибухи також повідомляли мешканці Полтавської області.
Нагадаємо, що сьогодні вранці та ввечері по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень для населення та промисловості, повідомляли в Укренерго. Обмеження застосовуватимуть з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00.
Також в «Укренерго» наголосили, що літня спека значно збільшить рівень споживання електроенергії в Україні, а відтак – зросте ризик частішого застосування графіків відключень.
Так, буде спостерігатися мінімум потужності, яку дають атомні станції. Це пов’язано з плановими і невідворотними ремонтами на АЕС, яких технологічно не можна уникнути.
Також влітку буде менше водних ресурсів, які використовують гідроелектростанції. Крім того, діє фактор який дуже важко прогнозувати – це нові обстріли.
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