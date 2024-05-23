В Киевской области полиция устанавливает обстоятельства трагедии, в результате которой оборвалась жизнь ребенка.

Страшное событие произошло в Бориспольской области, пишет Politeka.net со ссылкой на правоохранителей Киевщины.

Вечером 22 мая на 24 километре железнодорожного пути перегона «Барышевка – Борисполь».

«Предварительно установлено, что электропоездом сообщения "Гребинка - Киев", который двигался в направлении столицы, смертельно травмирована 9-летняя девочка», - рассказали полицейские.

Погибшая девочка вместе с другими детьми находилась на путях и, по предварительным данным, не среагировала на сигнал машиниста.

На место трагедии прибыли медики, но спасти ребенка не смогли.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших за собой гибель людей, следователи начали досудебное расследование.

«Призываем родителей следить за досугом детей и интересоваться их местонахождением», - отмечают в полиции.

Добавим, на днях в полиции Киевщины сообщили о еще одной трагедии, которая произошла на путях. На одной из железнодорожных станций Белоцерковского района был обнаружен травмированный молодой человек.

«О происшествии в полицию сообщил диспетчер железной дороги. Машинист товарного электропоезда совершил экстренное торможение и сообщил о травмированном новолунии диспетчеру. Его доставили в больницу и провели операцию по ампутации нижних конечностей. Обстоятельства трагедии устанавливаются», – рассказали правоохранители.

Ранее, в апреле, смертельный инцидент произошел на станции Бобрик.

Предварительно известно, что поезд сбил гражданина, пересекавшего железнодорожный путь с велосипедом в руках. Машинист применял звуковой сигнал и экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось

От полученных травм 54-летний житель Рудня погиб на месте.

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