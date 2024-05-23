У місті Харків лунають нові вибухи, пише Politeka.net.

Згідно з повідомленням Харківської ОВА, російські окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову.

Б’є ворог виключно по цивільній інфраструктурі. На даний момент відомо про п’ятьох постраждалих.

Також окупанти вдарили по Золочеву - щонайменше двоє постраждалих. Також медики надали допомогу ще двом постраждалим внаслідок ворожих обстрілів у Люботині.

Місцеві мешканці повідомляють, що у Харкові після вибухів в небо здіймається дим.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти завдали удари по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста.

«Інформація щодо постраждалих уточнюється», - підкреслив мер.

Нагадаємо, 22 травня ворог знову вдарив по Харкову, використавши КАБ.

Внаслідок обстрілу по Шевченківському району пошкоджено скління вікон у 3-х багатоквартирних житлових будинках, будівлі двох кафе, автомийку, скління АЗС, будівля СТО, будівля продовольчого магазину, 2 трамваї та 11 автомобілів. Знищено 1 автомобіль.

У Холодногірському районі внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приміщення підприємства, яке не експлуатувалося.

Постраждали 12 людей.

Ще вісім людей отримали поранення внаслідок обстрілу міста Чугуїв. Горів перший та другий поверх дитячого садочку, пошкоджено три багатоквартирні житлові будинки, приміщення магазинів, офісне приміщення, аптека та 4 автомобілі.

ОНОВЛЕНО:

У Харкові, ще один удар прийшовся по приватному підприємству. За попередньою інформацією там один загиблий, шестеро поранених, місцезнаходження ще трьох неможливо встановити через велику пожежу.

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