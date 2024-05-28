Полиция сообщила о судьбе отца маленького мальчика, пропавшего без вести после атаки 25 мая.

Фото 8-летнего Миши облетело всю Украину. Мальчику пришлось проходить тест ДНК, чтобы его папу, котоырый работал в "Эпицентре" и во время удара был внутри, смогли опознать.

"Поняв, что, вероятно, отец среди жертв, они вместе с мамой обратились в полицию", - рассказывал руководитель следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

И вот в полиции сообщили результаты поисков.

«Ребенок с мамой пришел в штаб следственного управления, который развернут возле уничтоженного супермаркета, 26 мая. Мальчик не дождался, когда отец вернется с работы. Услышали о трагедии и на следующий день пришли в полицию. Анализы ДНК отобрали у ребенка, ведь он прямой родственник погибшего мужчины.

Сегодня криминалисты уже точно могут подтвердить, что найденное вчера тело принадлежит отцу Миши», - сообщили в полиции страшное известие.

38-летний Александр работал в супермаркете.

«25 мая рашисты убили его, выпустив на супермаркет в разгар рабочего дня две авиабомбы», - отметили правоохранители.

По состоянию на утро 28 мая из 17 погибших полиция идентифицировала 16 тел. Поисковые работы продолжаются.

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