Внаслідок нового ракетного удару є загиблі та постраждалі - подробиці чергової атаки з боку ворога.

Про нову страшну подію повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, пише Politeka.net.

За його словами, у Баштанському районі серед білого дня 27 травня ворог завдав ракетного удару по цивільних об’єктах у місті Снігурівка Снігурівської громади.

Внаслідок атаки виникла пожежа кав'ярні, автомагазину та шиномонтажу, яку було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування та шість автівок.

«Троє людей загинуло, шестеро постраждали, серед яких троє неповнолітніх. Двоє поранених знаходяться в реанімації, стан - стабільно тяжкий, одна з поранених в задовільному стані, трьом допомога надана амбулаторно», - повідомив Кім в своєму телеграм-каналі.

Крім того, у Миколаївському районі протягом 27 травня і вже сьогодні, 28 травня, російські окупанти завдали артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.

Постраждалих, на щастя, немає.

Додамо, раніше в Мережі з’явилися кадри з місця ракетного удару по Снігурівці. Внаслідок атаки все навколо почорніло, від будівель майже нічого не залишилося.

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