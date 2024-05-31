По данным следствия, 30 мая с 23:45 по 00:15 следующего дня враг нанес массированные ракетные удары по жилому массиву Новобаварского района г. Харькова, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Одна из вражеских ракет попала в пятиэтажный жилой дом. Разрушены три этажа подъезда, возник пожар.

Еще четыре ракеты попали недалеко от дома. Предварительно враг применил по городу ракеты С-300/С-400 с территории белгородской области рф.

«Повреждены, по меньшей мере, 25 жилых домов, магазин, помещение швейного цеха», - сообщили в прокуратуре.

Также сообщается, что оккупанты в очередной раз применили тактику «повторного удара». Все 5 ударов по Новобаварскому району нанесли с промежутком времени.

«После первых атак на место выехали полицейские и медики. Полицейская получила ранения, авто скорой медицинской помощи повреждено», - сообщили в прокуратуре о последствиях подлой атаки.

На сейчас известно о четырех погибших, ранены 25 человек, среди них 11-летний мальчик и девочка 12 лет.

Есть люди, которые еще не вышли на связь. Разбор завалов продолжается.

Напомним также, что российские войска ударили ракетами по Киеву.

Добавим, что утром российские оккупанты также атаковали центральную часть Херсона. В результате обстрела травмы получила 65-летняя женщина.

Также из-за вражеских ударов повреждена троллейбусная сеть.

ОБНОВЛЕНО:

Число погибших в Харькове увеличилось, из-под завалов деблокировали еще одно тело мужчины.

Таким образом известно уже о пяти погибших. Спасательно-поисковая операция продолжается.

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