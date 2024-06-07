Так, больше всего страдают области, которые граничат с Россией, а также со временно оккупированными регионами Украины.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.
По словам спикера Воздушных сил ВСУ, есть регионы, которые наиболее уязвимы к воздушным атакам врага.
Больше всех страдают от атак оккупантов те, которые находятся в непосредственной близости от границы с РФ и временно оккупированных территорий.
В первую очередь это Харьковская, Одесская, Херсонская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская области.
Спикер Воздушных сил ВСУ добавил, что оккупант бьет именно по данным областям и пытается сломить дух украинцев ракетными ударами.
Евлаш также сообщил, что с ударами россиян можно бороться и для этого нам необходимы системы ПВО.
"Мы очень рассчитываем на помощь наших, в том числе американских, партнеров", - - заявил Евлаш.
К слову, украинский воин и боец подразделения "Стугна" в составе спецподразделения "Тимура" ГУР МО Украины с позывным "Каховка" дал украинцам исчерпывающий ответ, когда закончится война в Украине.
Война в Украине, по словам защитника, закончится тогда, когда каждый украинец что-то изменит в себе.
Боец подчеркнул, что для того чтобы произошли изменения, нужно действовать.
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