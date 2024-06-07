Спикер Воздушных сил ВСУ рассказал, какие регионы Украины наиболее уязвимы к воздушным атакам врага.

Так, больше всего страдают области, которые граничат с Россией, а также со временно оккупированными регионами Украины.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, есть регионы, которые наиболее уязвимы к воздушным атакам врага.

Больше всех страдают от атак оккупантов те, которые находятся в непосредственной близости от границы с РФ и временно оккупированных территорий.

В первую очередь это Харьковская, Одесская, Херсонская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская области.

Спикер Воздушных сил ВСУ добавил, что оккупант бьет именно по данным областям и пытается сломить дух украинцев ракетными ударами.

Евлаш также сообщил, что с ударами россиян можно бороться и для этого нам необходимы системы ПВО.

"Мы очень рассчитываем на помощь наших, в том числе американских, партнеров", - - заявил Евлаш.

К слову, украинский воин и боец ​​подразделения "Стугна" в составе спецподразделения "Тимура" ГУР МО Украины с позывным "Каховка" дал украинцам исчерпывающий ответ, когда закончится война в Украине.

Война в Украине, по словам защитника, закончится тогда, когда каждый украинец что-то изменит в себе.

Боец подчеркнул, что для того чтобы произошли изменения, нужно действовать.

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