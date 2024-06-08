По мнению эксперта, последние действия в другой области свидетельствуют о том, что россиянам достаточно того, что они смогли отвлечь часть резервов украинских войск на Харьковском направлении.

В данный момент российские оккупанты значительно увеличили боевую активность на Покровском и Кураховском направлениях, двигаясь туда очень быстрыми темпами. Противник вводит в бой последнюю дивизию, об этом рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.

По его мнению, усиление россиян в Харьковской области связано с введением в бой последнего резерва, а именно 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса, который на данный момент недоформирован, но все же привлекается к боевым действиям.

"В Харьковской области россияне сейчас усиливаются. Они вводят эту девизию, но это последние силы, которые у россиян есть на данном направлении" - заметил эксперт.

Отсутствие активных действий оккупантов на других участках фронта, в частности в Сумской области, по мнению эксперта, свидетельствует о том, что россиянам достаточно того, что они смогли отвлечь часть резервов украинских войск на Харьковском направлении. В связи с этим они не рискуют разводить свои силы по всей линии фронта, предпочитая усиливать свои позиции именно здесь.

Также он заметил, российская армия стала чаще применять "Искандеры" по Украине. В ночь на 4 июня враг ударил этими ракетами по Днепру. Обе ракеты были сбиты силами противовоздушной обороны, но обломки нанесли значительные разрушения.

Крылатые ракеты сбить легче, чем баллистические. Проблема с баллистическими ракетами заключается в их сверхзвуковой скорости и траектории полета.

Последние новости Украины:

Жуткая трагедия под Киевом: спасти девочку не смогли.

Новые жуткие взрывы посреди ночи: куда били оккупанты.

Объявлена ​​эвакуация: названа еще одна область, на которую будут наступать оккупанты.