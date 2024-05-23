У Київській області поліція ставновлює обставини трагедії, внаслідок якої обірвалося життя дитини.

Страшна подія сталася на Бориспільщині, пише Politeka.net з посиланням на правоохоронців Київщини.

Ввечері 22 травня на 24 кілометрі залізничної колії перегону «Баришівка - Бориспіль».

«Попередньо встановлено, що електропотягом сполучення "Гребінка - Київ", який рухався в напрямку столиці, смертельно травмовано 9-річну дівчинку», - розповіли поліцейські.

Загибла дівчинка разом з іншими дітьми перебувала на коліях і, за попередніми даними, не зреагувала на сигнал машиніста.

На місце трагедії прибули медики, але врятувати дитину не змогли.

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей, слідчі розпочали досудове розслідування.

«Закликаємо батьків слідкувати за дозвіллям дітей та цікавитися їх місцем перебуванням», - наголошують в поліції.

Додамо, днями в поліції Кивщини повідояли про ще одну трагедію, яка сталася на коліях. На одній із залізничних станцій Білоцерківського району було виявлено травмованого молодого чоловіка.

«Про подію до поліції повідомив диспетчер залізниці. Машиніст товарного електропотяга здійснив екстрене гальмування та повідомив про травмованого молодика диспетчеру. Його доставили до лікарні та провели операцію з ампутації нижніх кінцівок. Обставини трагедії встановлюються», - розповіли правоохоронці.

Раніше, у квітні, смертельний інцидент стався на станції «Бобрик».

Попередньо відомо, що потяг збив громадянина, який перетинав залізничну колію з велосипедом в руках. Машиніст застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося

Від отриманих травм 54-річний мешканець села Рудня загинув на місці.

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