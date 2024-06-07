Минувшей ночью враг атаковал украинские территории ракетами и БПЛА – что известно о последствиях.

В частности, взрывы раздавались в Киевской области.

Согласно сообщению Киевской областной военной администрации, российские захватчики били ракетами и беспилотниками, работали силы ПВО.

"В результате воздушной атаки произошел пожар на одном из промышленных объектов в области", - говорится в сообщении.

К счастью, без пострадавших.

Ликвидация последствий пожара продолжается. Все оперативные службы работают.

Отметим, что по предварительным данным, россиянами во время воздушного удара по Украине минувшей ночью были применены крылатые ракеты Х-101 и «Шахеды».

Новые взрывы также сотрясли Староконстантинов – город в Хмельницком районе Хмельницкой области, в котором находится база украинской авиации. То есть, приоритетная цель для Кремля.

"Старкон отбился, остался мопед севернее Белой Церкви и все", - сообщали в телеграмм-канале "Николаевский Ваньок".

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