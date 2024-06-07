В частности, взрывы раздавались в Киевской области.
Согласно сообщению Киевской областной военной администрации, российские захватчики били ракетами и беспилотниками, работали силы ПВО.
"В результате воздушной атаки произошел пожар на одном из промышленных объектов в области", - говорится в сообщении.
К счастью, без пострадавших.
Ликвидация последствий пожара продолжается. Все оперативные службы работают.
Отметим, что по предварительным данным, россиянами во время воздушного удара по Украине минувшей ночью были применены крылатые ракеты Х-101 и «Шахеды».
Новые взрывы также сотрясли Староконстантинов – город в Хмельницком районе Хмельницкой области, в котором находится база украинской авиации. То есть, приоритетная цель для Кремля.
"Старкон отбился, остался мопед севернее Белой Церкви и все", - сообщали в телеграмм-канале "Николаевский Ваньок".
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