В частности, взрывы раздавались в Киевской области.

Согласно сообщению Киевской областной военной администрации, российские захватчики били ракетами и беспилотниками, работали силы ПВО.

"В результате воздушной атаки произошел пожар на одном из промышленных объектов в области", - говорится в сообщении.

К счастью, без пострадавших.

Ликвидация последствий пожара продолжается. Все оперативные службы работают.

ракета РФ, ракетный удар

Отметим, что по предварительным данным, россиянами во время воздушного удара по Украине минувшей ночью были применены крылатые ракеты Х-101 и «Шахеды».

Новые взрывы также сотрясли Староконстантинов – город в Хмельницком районе Хмельницкой области, в котором находится база украинской авиации. То есть, приоритетная цель для Кремля.

"Старкон отбился, остался мопед севернее Белой Церкви и все", - сообщали в телеграмм-канале "Николаевский Ваньок".

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