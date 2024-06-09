Хотя потери в живой силе для врага пока не достигли критического уровня, украинские силы делают все возможное, чтобы эти потери стали как можно большими.

Главное управление разведки (ГУР) сообщило, что к началу июня 2024 года на границе и на оккупированных территориях Украины российская армия насчитывает 550 тысяч оккупантов. Несмотря на значительные потери, россияне продолжают наращивать свои силы.

Военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что к лету 2024 года оккупантам удалось увеличить свои группировки, хотя и не в тех масштабах, которые они планировали.

Потери врага значительно возросли, особенно в мае, апреле и марте. В мае наблюдался резкий всплеск потерь, так как российские войска начали наступление в Харьковской области. В начале активной фазы наступательных действий в октябре 2023 года в районе Авдеевки численность вражеских сил составляла 460-470 тысяч.

"Это означает, что россиянам удалось в определенной степени компенсировать свои большие потери и даже увеличить численность группировки. Хотя планы по наращиванию 300 тысяч военных к лету 2024 года не были полностью реализованы" - заметил эксперт.

С одной стороны, это не является благоприятной новостью, так как враг, несмотря на тяжелые потери, не испытывает критической нехватки живой силы. С другой стороны, россияне не смогли увеличить свои группировки до планируемых масштабов.

"Наступление на Харьковскую область началось раньше, чем планировалось. Оккупанты не дождались полного укомплектования и не смогли собрать группировку "Север". Это указывает на возникновение проблем у рф. Во время активных наступательных операций вспомогательные силы оккупантов не успевают вовремя прибывать на подкрепление, и враг вынужден перебрасывать войска с других направлений" - заметил эксперт.

Хотя потери в живой силе для врага пока не достигли критического уровня, украинские силы делают все возможное, чтобы эти потери стали как можно большими, добавил Александр Мусиенко.

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