Дроны в воздухе доминируют и со стороны российских захватчиков, и со стороны украинских защитников и это значительно осложняет наступательные операции как для врага, так и для ВСУ.

Ситуация, которая сложилась на поле боя на данный момент, вряд ли радикально изменится в течение лета.

Такое предположение озвучил известный военный аналитик Агиль Рустамзаде в беседе с «TRT на русском».

«Возможно, будет наблюдаться снижение или временный рост боевых действий, но обе стороны имеют паритет сил, и ни одна из них не имеет решающего преимущества», - говорит Рустамзаде.

По мнению эксперта, в ближайшие два месяца не предвидится значительного увеличения боевых возможностей ни одной из сторон, поэтому характер боевых действий останется примерно таким же.

По словам Рустамзаде,на третий год войны сложилась четкая картина, благодаря которой можно понять, какое оружие должно развиваться, а какое останется в прошлом. Ключевую роль получили дроны. Причем не только воздушные, но и морские, наземные, подводные. Дроны различных классов и назначений.

«Мы наблюдаем революцию в применении дронов», - уверен Рустамзаде.

Что касается боевой техники, то, по словам аналитика, она уязвима на поле боя и в условиях, когда воюют дроны, необходимо переосмыслить всю философию ведения боевых действий.

Добавим, в ночь на 21 июня состоялась очередная массированная дроновая атака по территории России. Под ударом были аэродром «Ейск», нефтебаза «Лукойл» в Волгограде, Ильский НПЗ, учебный центр ПВО в Ейске, НПЗ «Краснодареконефть».

Так, в Ейске Краснодарского края рф после атаки замечены несколько очагов пожара на территории 726-го учебного центра ПВО.

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