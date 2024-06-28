После изменения политики США относительно дальности ударов по территории РФ, Харьков получил передышку после нескольких месяцев непрерывных атак россиян.

Результаты украинских ударов, прошедшие после разрешения на атаки американским оружием по территории РФ, подтверждают значительное ограничение дальности ударов.

США согласились разрешить Украине вести огонь из американского оружия по территории России в тех местах, где российские войска наступают, чтобы попытаться захватить украинскую территорию.

Таким образом, как рассказали чиновники изданию The Washington Post, ограничения США вывели ключевые российские авиабазы из зоны обстрела.

Издание сообщает, что представитель украинского Минобороны заявил, что разрешение на использование американского оружия для нанесения ударов на территории России изменило ситуацию.

Россияне, безусловно, почувствовали это, особенно непосредственно на линии фронта». Однако он добавил, что «ни дальность, ни категория [прим. ред. оружия] не являются достаточными».

Институт изучения войны (ISW) добавил, что ослабление американских ограничений в районах, расположенных вблизи Харькова, сократило «наземное убежище» России.

Таким образом, территорию, которая по-прежнему недосягаема для американского оружия, всего на 15%, что, сохраняет военное преимущество России перед Украиной.

«Изменение политики США, хотя и является шагом в правильном направлении, само по себе неадекватно и не способно сорвать масштабные операции России», — говорится в сообщении ISW.

Источник: The Washington Post.

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