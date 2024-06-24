Сделано официальное заявление по ситуации в населенном пункте Новоалександровка на Покровском направлении, которое якобы было захвачено врагом.

Украинские защитники сообщили, действительно ли россиянам удалось оккупировать Новоалександровку, информация о захвате которой раньше появилась в Сети.

«Информация о полной оккупации врагом населенного пункта Новоалександровка не соответствует действительности!», - говорится в заявлении 110-й бригады.

Подчеркивается, что значительная часть Новоалександровки занята оккупантами.

Также сообщается, что на улицах Новоалександровки идут тяжелые бои.

«Преобладающий в силах противник прет неистово, но бойцы 110-й ОМБр совместно со смежными подразделениями сверхусилиями сдерживают его дикий напор. Часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем.

Принимаются все меры для выбивания оттуда окупантов. Идут бои, ситуация под контролем подразделений Вооруженных Сил Украины», - сообщили украинские защитники.

Напомним, ранее появилась информация, что россияне оккупировали Новоалександровку и приблизились к трассе Покровск-Константиновка.

«До трассы Покровск-Константиновка из населенных пунктов остается только Воздвиженка. Важно остановить дальнейшее продвижение врага, ведь в некоторой степени повторяется ситуация возле Очеретиного. Как и тогда, силы 47, 68, 25 бригад и прикомандированных подразделений сдерживают основной удар, обескровливая свой потенциал, а фланг трещит», - отмечали в аналитическом проекте Deep State.

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