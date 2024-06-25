Российские захватчики продвигаются и ситуация на одном из направлений, где идут ожесточенные бои, очень сложная.

Наступление на Харьков и разговоры о подготовке к нааступлению на Сумщину россиянам были нужны только для того, чтобы отвлечь украинские войска.

Об этом зявил военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По словам Свитана, врагу надо было, чтобы отвлечь украинских защитников, чтобы ВСУ перебросили некоторые боевые чаасти с восточного фронта.

«И это дало россиянам продвинуться в районе Часов Яра, продвинуться по Покровскому направлению с Очеретино. Мы видели это движение. Продвинуться на Карловку и на Курахово в том числе», - пояснил Свитан в эфире «Новини. Live».

Что же касается Сумского направления, то, Свитан убежден, что в данный момент враг к наступлению не готов.

«Они прекрасно понимают, что встретят на этом направлении противодействие намного мощнее, допустим, чем, то в том же в районе Харькова, а у них уже не будет внезапности как таковой. Там уже подготовлены к встрече», - подчеркнул военный эксперт.

Однако на другом участке фронта у российских захватчиков есть продвижения.

«Это так называемое Кураховское направление со стороны Марьинки через Георгиевку. Там было потеряно несколько наших позиций, то есть у них там была положительная динамика, они недалеко от Курахово сейчас, на Карловку уже практически вышли. Основные силы россиян сейчас сосредотачиваются на участке где-то от Угледара до Часов Яра. Это Донецкое направление», - сообщил Свитан.

Движение в сторону Покровска, говорит Свитан, для россиян стратегически важное.

«Так как движение дальше, за Покровск, выход на оперативный простор, даст возможность россиянам выйти в тылы наших Работинско-Ореховских группировок и Гуляйпольских. Это выход на город Днепр и на реку Днепр. Здесь намного серьезнее подготовка россиян и сложнее наше положение», - предупредил военный аналитик.

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