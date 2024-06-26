Россияне стремятся уменьшить свои потери за счет тотального преимущества в средствах поражения, применяя высокоточное оружие в большом количестве.

На данный момент ситуация в Липцах, на востоке Украины, демонстрирует новую тактику боевых действий, применяемую российскими войсками. Россияне делают все возможное для захвата Липцев, Волчанска и Старицы, чтобы закрепиться в пограничной полосе и создать постоянную угрозу Харькову, о чем в деталях рассказал журналист Юрий Бутусов.

Их наступление характеризуется использованием ограниченных сил наземных войск, но с массированными ударами авиации и артиллерии, оснащенными высокоточным оружием.

Вчера российские источники сообщили о первом применении трехтонной бомбы ФАБ-3000, которая ударила по территории больницы в Липцах. К счастью, наши военнослужащие не пострадали, но этот инцидент показывает мощь и безжалостность используемых россиянами средств.

«И это показывает, какие средства впечатления сейчас россияне используют сильные. То есть, они пытаются пробиться на Харьков, и причем пытаются уменьшить свои потери за счет такого тотального преимущества в средствах поражения в большом количестве» - рассказывает Бутусов.

Несмотря на такие мощные удары, украинская пехота продолжает держаться. В одном из видео, снятых с бойцами, обороняющими небольшую позицию, показано, как они выдержали 12 ударов 500-килограммовыми авиабомбами.

Россияне стремятся уменьшить свои потери за счет тотального преимущества в средствах поражения, применяя высокоточное оружие в большом количестве.

«Это показывает масштабы боев и то, как россияне рвутся на Харьков, в каких трудных условиях нашим воинам приходится их останавливать и отбивать от Харькова» - заметил Бутусов.

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