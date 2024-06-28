Противник понимает наш замысел и опасается удара с этой стороны, поэтому продолжает атаковать Торецкий плацдарм любой ценой.

Недавно Торецкое направление появилось как отдельная фронтовая зона, хотя позиции здесь оставались неизменными с 2014 года. Однако напряжение в этом районе нарастало, и вскоре здесь начались активные боевые действия, рассказал политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов.

Единственный возможный сценарий развития событий - это окружение плацдарма: противник может выйти на Константиновку с одной стороны и на трассу Константиновка-Покровск с другой, обеспечив Торецку окружение. Однако пока это не произошло.

На Покровском направлении враг продвигается медленно. В районе Часов Яра они наткнулись на стойкую оборону украинских войск, включая 41-ю бригаду и другие подразделения, рассказывает военный.

В Торецке продолжают держаться бойцы ВСУ. Ситуация зашла в тупик? Не совсем. Противник устал терять личный состав и технику на штурмах Часов Яра, и Торецк, находящийся между Часов Яром и Покровским направлением, представляет собой заманчивую цель.

«Если прорваться там, то можно будет фактически зайти в тыл защитникам Часов Яра. И угрожать ударом во фланг обороняющимся силам ЗСУ на Покровском направлении. Уже достаточная причина, чтобы попробовать» - заметил политолог.

Еще один важный момент - Торецк находится практически на пороге Горловки. Близость к Майорску, Курдюмовке и районам Горловки, таким как Никитовка и Гольма, делает Торецк стратегически важным.

Поэтому военный добавляет, противник понимает это и опасается удара с этой стороны, поэтому продолжает атаковать Торецкий плацдарм любой ценой. В данной точке две-три свежие бригады могли бы существенно повлиять на ход боевых действий не только в Донецкой области, но и на всей войне.

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