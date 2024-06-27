По предварительным данным, Редкинский опытный завод в Тверской области попал под атаку беспилотников.
Об этом сообщил российский Telegram-канал Astra. В результате атаки на заводе поврежден трубопровод, крыша и здание одного из цехов.
Паблик утверждает, что пострадавших нет.
По данным телеграмм-канала Baza, беспилотники атаковали завод в Тверской области около 02:00.
Один из дронов попал в крышу цеха №4 и взорвался. Второй беспилотник якобы был сбит ПВО, после чего также упал недалеко от цеха и взорвался.
Еще один дрон атаковал территорию предприятия легковоспламеняющихся жидкостей. Там поврежден трубопровод, начался пожар.
Также россияне утверждают, что через некоторое время территорию завода атаковал еще один беспилотник – четвертый.
Под его атаку снова попал цех №4.
В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что якобы сбить удалось все четыре беспилотника.
ОАО Редкинский опытный завод – одно из крупнейших химических производств Тверской области.
На заводе выпускают 40 наименований продукции разного назначения. В частности, завод производит авиационное топливо.
Завод находится в поселке городского типа Редкино.
Расстояние от украинской границы – 503 км.
Добавим, что в ночь на 27 июня беспилотники появились не только в Тверской области РФ, но также в Московской и Белгородской.
Последние новости Украины:
Прорыв окупантов на Торецк: противник атаковал позиции, что сейчас происходит на фронте.
У НАТО есть серьезные проблемы: и это не только Путин и Трамп.
Новая ось тирании: как на самом деле отразится в Украине визит Путина в КНДР.