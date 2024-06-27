Мощные взрывы прогремели на территории России в районе завода, производящего химическую продукцию, в том числе авиационное топливо.

По предварительным данным, Редкинский опытный завод в Тверской области попал под атаку беспилотников.

Об этом сообщил российский Telegram-канал Astra. В результате атаки на заводе поврежден трубопровод, крыша и здание одного из цехов.

Паблик утверждает, что пострадавших нет.

По данным телеграмм-канала Baza, беспилотники атаковали завод в Тверской области около 02:00.

Один из дронов попал в крышу цеха №4 и взорвался. Второй беспилотник якобы был сбит ПВО, после чего также упал недалеко от цеха и взорвался.

Еще один дрон атаковал территорию предприятия легковоспламеняющихся жидкостей. Там поврежден трубопровод, начался пожар.

Также россияне утверждают, что через некоторое время территорию завода атаковал еще один беспилотник – четвертый.

Под его атаку снова попал цех №4.

В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что якобы сбить удалось все четыре беспилотника.

ОАО Редкинский опытный завод – одно из крупнейших химических производств Тверской области.

На заводе выпускают 40 наименований продукции разного назначения. В частности, завод производит авиационное топливо.

Завод находится в поселке городского типа Редкино.

Расстояние от украинской границы – 503 км.

Добавим, что в ночь на 27 июня беспилотники появились не только в Тверской области РФ, но также в Московской и Белгородской.

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