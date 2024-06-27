Кроме того, Украина существенно усилила своё превосходство в использовании дронов-камикадзе в тактической зоне.

Процесс увеличения огневой мощи украинской армии и одновременного снижения российской мощности начал приносить видимые результаты. Украинская армия демонстрирует значительный прогресс благодаря поступлению артиллерийских снарядов, что позволило изменить баланс, о чем высказался военный аналитик Агил Рустамзаде в сети.

По его словам, баланс выстрелов с первоначального соотношения 1 к 5 (на один украинский выстрел приходилось пять российских) до более сбалансированного 1 к 3. Это означает, что украинская армия стала эффективнее в использовании своей артиллерии.

Кроме того, Украина существенно усилила своё превосходство в использовании дронов-камикадзе в тактической зоне. Ежедневно украинские войска применяют около 3000 таких дронов, что существенно влияет на ситуацию на фронте. Эти дроны позволяют украинским военным эффективно поражать цели на поле боя, что создаёт значительное давление на российские силы.

Тем не менее, как отметил аналитик, с другой стороны, российская армия, несмотря на снижение своей огневой мощи, продолжает активно использовать авиабомбы. Однако общее изменение ситуации на фронте свидетельствует о том, что украинская армия постепенно начинает доминировать в огневой мощи.

"В целом ситуация на фронте начинает меняться в сторону превосходства Украины по огневой мощи. Опять таки в зависимости от динамики насыщения украинской армии указанный процесс может занять неделю, месяц. Хотя уже заметно, как снижаются темпы наступления российской армии" - заключил аналитик.

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