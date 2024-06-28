Противник не сосредоточивает усилия на одном направлении, а ищет слабые точки сразу на нескольких важных направлениях, чтобы хоть как-то прорваться к Торецку.

Ситуация на Часов Яре и Торецке остается напряжённой. Противник продолжает постоянные штурмы украинских позиций. Одновременно наблюдаются постоянные попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп численностью по 2-4 человека, рассказал политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов.

Противник не сосредоточивает усилия на одном направлении, а ищет слабые точки, атакуя Нью-Йорк, Пивничне, Зализне, Дружбу и пытаясь прорваться к самому Торецку.

За прошедшие сутки противнику не удалось добиться успеха ни на одном из направлений, они компенсируют свои неудачи артиллерийскими обстрелами. Масштабное наступление невозможно из-за нехватки ресурсов, поэтому резервы будут брошены на самую слабую точку украинской обороны, которую противник пытается найти.

Однако украинские войска делают всё возможное, чтобы не допустить этого. За сутки противник потерял не менее 70 штурмовиков и 5 автомобилей, а украинская артиллерия уничтожила одну артиллерийскую систему противника.

В Часове Яре противник продолжает штурмовать город по всем возможным направлениям, пытаясь прорваться внутрь. Бои продолжаются, как и обстрелы.

«Арта работает в зоне поражения, наши ГРАДы насыпают им тоже неплохо, ну а пилоты дронов выжигают все, до чего дотянутся. К сожалению, в эту игру мы играем не одни. Тут не просто шумно, а земля постоянно трясется» - делится эксперт.

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