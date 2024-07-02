Точкой приложения основных усилий российской оккупационной армии стал Торецк, и ситуация в этом направлении очень опасная.

Российское военное руководство прекрасно понимает, что окно возможностей для проведения каких-то масштабных наступательных операций у них постепенно закрывается.

Оккупанты могут бесконечно бросать в бой людей и технику, но и то, и другое иссякает, требует какой-то паузы, переподготовки, переформирования, но пока мы не наблюдаем снижения боевой активности рф. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Поэтому линия фронта находится в стадии высокоинтенсивного боевого соприкосновения, и наиболее активные боевые соприкосновения, боевые действия наблюдаются именно на Торецком направлении, фланговой частью которого является Часов Яр, и, в общем-то, всё крутится вокруг именно этой локации", – заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, уже стал очевидным замысел российских войск провести наступательную операцию, целью которой будет окружение и уничтожение или вытеснение украинской группировки из Торецка.

"Именно поэтому мы видим такие отчаянные боевые в Часовом Яру и южнее на Покровском направлении, но там уже вырисовалось направление Очеретино, Новоалександровка, Воздвиженка и далее на дорогу, которая соединяет Покровск с Константиновкой. И тут же мы наблюдаем такие фронтальные действия противника по направлению на сам город Торецк", – добавил Сергей Грабский.

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