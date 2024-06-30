Новые волны вражеских солдат продолжают наступать, несмотря на потери, эксперт рассказал о реальной обстановке на передовой.

Сутки остаются крайне напряженными, и впереди ожидается тяжелая ночь, так как враг не прекращает обстрелы и штурмовые действия на наших позициях. Российские войска на Краматорском направлении пытаются продвинуться в районах Временного Яра и Калиновки, рассказал политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов.

Согласно официальной информации от Объединенных сил Украины "Хортица", 6 из 8 боевых столкновений, начавшихся сегодня, продолжаются.

На Торецком направлении количество штурмов со стороны оккупантов возросло до 8. Противник атакует в районах Торецка, Северного, Южного и Нью-Йорка, активно используя авиацию. Российские войска сбросили пять корректируемых авиабомб на город Торецк.

"В общем лезут, что бешеные... тараканы. Я не разведка, но создается впечатление, что резервы они на Горловку для штурмов на Торецком направлении опрокидывают много" - заметил политолог.

Несмотря на это, украинские силы успешно отражают атаки, уничтожая противника еще на подходах. Новые волны вражеских солдат продолжают наступать, несмотря на потери.

Обстрелы также продолжаются в Константиновке и других городах области. Украинская артиллерия отвечает точными ударами по позициям врага. Погода остается ясной, что благоприятствует работе наших дронов. Однако такие условия также помогают и вражеским силам. Тем не менее, украинские защитники держатся и продолжают сопротивление.

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