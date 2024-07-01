Потери оккупантов могли бы быть еще выше, если бы украинские защитники располагали более мощными средствами огневого поражения.

С начала этого года украинские военные поразили более тридцати российских самолетов, нанеся значительные потери вражеской боевой авиации.



Полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов отметил, что это впечатляющий результат, особенно учитывая, что в основном были уничтожены российские Су-34, Су-35 и Су-25.

С начала этого года украинские военные поразили более тридцати российских самолетов, нанеся значительные потери вражеской боевой авиации. Военный эксперт Олег Жданов отметил, что это впечатляющий результат, особенно учитывая, что в основном были уничтожены российские Су-34, Су-35 и Су-25.

Жданов подчеркнул, что такой высокий уровень эффективности противовоздушной обороны Украины заслуживает высокой оценки.

«Оккупанты потеряли боевые самолеты тактической авиации, которые наносили наибольший ущерб. Эти самолеты представляли наибольшую угрозу в воздушном пространстве. Причем потери российской авиации могли бы быть еще выше, если бы украинские защитники располагали более мощными средствами огневого поражения в своей противовоздушной обороне» - делится эксперт.

Тем не менее, уничтожение более тридцати вражеских самолетов является значительным достижением для Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ.

За первые шесть месяцев 2024 года Россия могла построить максимум один или два самолета, считает Жданов. Однако вражеские силы не нуждаются в постройке новых самолетов так активно, как танков или артиллерии, поскольку у них есть значительные запасы авиатехники на хранении.

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