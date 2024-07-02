Очевидно, действующая на Торецком направлении ударная тактическая группа противника имеет своей ближайшей задачей – продвижение в район села Нью-Йорк, а так же выход на рубеж Железное – Северное.

Об этом сообщил в Tелеграмм-канале военный обозреватель Константин Машовец. Группа «ИС»

"К гадалке не ходить, если атаки 132-й омсбр противника в сторону с.Калиновэ увенчаются успехом (то есть ему удастся взять под контроль это село и выйти к дороге южнее Старониколаевки), противник усилит давление на с.Нью-Йорн, как с юга, так и с востока. В первую очередь, в сторону Юрьевки и Александрополя", - считает военный аналитик.

По его словам, главная причина "активизации" врага на этом направлении состоит в том, что противник опаздывает «по срокам».

"Если допустить, что именно Торецк есть основной целью летне-осенней кампании противника (а это, очень и очень вероятно), то именно дальнейшее «буксование» на Краматорском направлении (а там сейчас, у противника явно не заладилось со штурмом г.Часов Яр и тем более с вытеснением наших передовых подразделений ЗА канал «Северский Донец – Донбасс» с рубежа Клещеевка – Андреевка, что, по сути, есть минимальными предварительными условиями для начала подготовки «охватывающей» операции в отношении Торецкого района обороны ВСУ с севера)", - сообщил Машовец.

Военный обозреватель добавил, что это и стало основным подталкивающим фактором, чтобы приступить к активным наступательным действиям на Торецком направлении, не дожидаясь каких-либо внятных результатов со стороны своих «коллег» из ГВ «Юг».

Константин Машовец предполагает, что именно на командование ГВ «Центр» противника, «возложена» ответственность его «высшим командованием» за планирование, организацию и проведение гипотетической «Торецкой наступательной операции» в установленные сроки.

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